Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес

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Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил о получении угроз в свой адрес из-за работы по сокращению госрасходов.
На первом заседании кабинета администрации президента Дональда Трампа он предупредил, что без реформ страна рискует фактическим банкротством. По словам Маска, угрозы смерти и давление не остановят его усилия, но власти сохранят ключевые должности и эффективных сотрудников.
Ранее сообщалось, что Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID. Решение стало частью широкой кампании Трампа по оптимизации государственных расходов.
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«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил Маск.Он не раскрыл источник угроз.
Ранее сообщалось, что Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID. Решение стало частью широкой кампании Трампа по оптимизации государственных расходов.
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Мария Моисеева