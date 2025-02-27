Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес

Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил о получении угроз в свой адрес из-за работы по сокращению госрасходов.
На первом заседании кабинета администрации президента Дональда Трампа он предупредил, что без реформ страна рискует фактическим банкротством. По словам Маска, угрозы смерти и давление не остановят его усилия, но власти сохранят ключевые должности и эффективных сотрудников.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил Маск.
Он не раскрыл источник угроз.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID. Решение стало частью широкой кампании Трампа по оптимизации государственных расходов.

Читайте также:

В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта
#сша
#увольнение
#илон маск
#опасность
«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон
Захарова посоветовала Шалленбергу следить за тоном в ответ на его угрозы про активы РФ
26 февраля 2025, 23:24

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странам ЕС следует «научиться прилично себя вести» перед попытками влиять на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, резко критикуя подход европейских политиков к диалогу с Москвой.
«Таким тоном с Россией не говорят», — отметила дипломат.
Слова Захаровой стали ответом на комментарий главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».

«Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв?», — поразилась представитель МИД РФ.
Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Захарова подчеркнула, что тон европейских чиновников и их любовь дезинформировать делает любые переговоры бессмысленными.

Захарова также напомнила Шалленбергу его спорный тезис о «тысячелетнем» вмешательстве России в дела Украины, назвав это историческим мифом. Она отметила, что единственным реальным результатом «давления» Австрии стал отказ Вены от долгосрочных контрактов на поставки российского газа, что привело к росту энергетических расходов в стране.

«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги». Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими «рычагами», — так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам», — резюмировала Захарова.
Читайте также:

Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников

Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына
#мид
#сделки
#мид рф
#дипломат
#захарова
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Опрос Socis: Залужный и Буданов* обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев
26 февраля 2025, 21:37

Владимир Зеленский

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обогнали Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты социологического опроса компании Socis за февраль.
По итогам исследования, большинство украинцев доверяют Залужному. В его поддержку высказались 73,7% респондентов. Следом за ним идёт Буданов*, которому доверяют 51,3% опрошенных.

При этом Зеленского поддержали лишь 39,6 % граждан. При этом не доверяют политику 57% жителей Украины.

Следующее, четвертое место в рейтинге занял бывший президент страны, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Ему доверяют 21,8% участников опроса, а не доверяют – 74%.

Читайте также:

Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Вилла Зеленских в Тоскане заросла сорняками и значительно рухнула в цене – всё дело в проклятии

Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США

*внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#владимир зеленский
#валерий залужный
#опрос
#рейтинг
#жители
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля
26 февраля 2025, 20:10

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом глава государства заявил в ходе первого заседания кабмина.
Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля является очень важным. Трамп поблагодарил министра торговли США Говарда Латника и министра финансов США Скотта Бессента за проделанную работу.

Трамп подчеркнул, что Штаты уже вложили порядка 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. Европа, в свою очередь, предоставила только 100 миллиардов.

По словам президента, рассматриваемый вопрос важен в равной степени как для США, так и для стран Европы. К тому же, она находится гораздо ближе к Украине, поэтому ей следует делать гораздо больше.

Новая сделка, продолжил Трамп, позволит США вернуть вложенные средства и получать дополнительные доходы в будущем.

Читайте также:

Трамп оценил сделку с Украиной по полезным ископаемым в триллион долларов

В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США

Трамп согласился с идеей по размещению миротворцев на Украине
#сша
#европа
#соглашение
#лидер
#доходы
#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь за два дня
26 февраля 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Nastco

Два дня на разморозку иностранной помощи дал суд США президенту Дональду Трампу, пишет Associated Press (AP).
«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — сказано в материале.
Указывается, что сотрудники американского Агентства по вопросам международного развития (USAID) заявляли, что они не в курсе каких-либо выполненных платежей.

После инаугурации Трампа на сайте Белого дома появился указ о трехмесячной приостановке помощи Вашингтона другим государствам, выделяемой для развития.

Ранее сообщалось, что потребовал от Парижа МИД РФ.

Читайте также:

Депутат Делягин назвал «нереальным» снятие санкций США с РФ в ближайшее время

Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению

«Могут выгнать из НАТО»: В Финляндии задумались о судьбе Скандинавии в составе альянса
#мир
#украина
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#помощь
#новости
#суд
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Делягин назвал «нереальным» снятие санкций США с РФ в ближайшее время
26 февраля 2025, 19:59

Фото: iStock/designer491

Снятие санкций против России на сегодняшний день выглядит нереальным. Однако, вероятно, что отдельные страны начнут локально отменять ограничения. Так считает заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Михаил Делягин.
«Локальной отмены ограничений через некоторое время можно ожидать, но всерьёз говорить о прекращении санкционной агрессии против России, и тем более о возвращении нам украденных у нас денег и компенсации морального и материального ущерба, который нам нанесли, — для этого нужно иметь дипломатию, которая защищает национальные интересы России», — заявил Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Будет ли это возможно, станет видно со временем. Однако пока, по словам эксперта, подобное развитие событий выглядит нереальным.

При этом он отметил, что если антироссийские санкции все же отменят, то это сыграет положительную роль для экономики страны. Тем не менее, вовсе необязательно, что после этого Центробанк начнет ослаблять денежно-кредитную политику, заключил эксперт.

Напомним, ранее обозреватели издания The Financial Times писали, что США могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.


Читайте также:

Стало известно, когда США могут смягчить санкции против РФ

«В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций

Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России
#сша
#санкции
#эксперт
#страны
#центробанк
#компенсации
#развитие
#рф
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате