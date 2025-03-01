Маск обратил внимание на мат Зеленского в ходе его визита в Белый дом

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Миллиардер Илон Маск обратил внимание на мат Владимира Зеленского в ходе диалога с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом во время визита в Белый дом. Этим предприниматель поделился в социальных сетях.
В соцсети X Маск сделал репост публикации, где автор подмечает все агрессивные действия Зеленского в процессе диалога с американским президентом Дональдом Трамом. В одном из фрагментов глава киевского режима по русски ругается матом после слов Вэнса о плачевном положении ВСУ в зоне боевых действий.
Напомним, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась встреча, по результатам которой американская сторона отказалась от подписания соглашения по украинским редкоземельным металлам. К тому же администрация президента США рассматривает полное прекращение финансирования ВСУ.
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Напомним, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась встреча, по результатам которой американская сторона отказалась от подписания соглашения по украинским редкоземельным металлам. К тому же администрация президента США рассматривает полное прекращение финансирования ВСУ.
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Иван Мусатов