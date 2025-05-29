Илон Маск завершает свою работу в администрации Дональда Трампа

29 мая 2025, 11:39

Илон Маск (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск завершает свою работу в администрации президента США Дональда Трампа, где он возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на представителя Белого дома.





Отмечалось, что такое решение было принято на следующий день после того, как предприниматель в беседе с телекомпанией CBS раскритиковал предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.



Агентство Reuters уточнило со ссылкой на источник в администрации, что процесс ухода Илона Маска с должности начнется непосредственно в среду вечером. Информаторы подчеркивали, что уход был «быстрым и без лишних церемоний», у предпринимателя не было официального разговора с президентом перед объявлением об уходе, и соответствующее решение было принято на уровне высшего руководства.



Основатель компании SpaceX подтвердил свой уход в соцсети X.





«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства», — написал Илон Маск.