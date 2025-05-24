Стали известны причины «пропажи» Илона Маска

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Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск отказался от политической карьеры по ряду причин, сообщила газета The Washington Post (WP).
Отмечалось, что миллиардер разочаровался из-за сложностей в достижении результатов. Помимо прочего, он переживает за безопасность родных и свою собственную. Еще Маск не ожидал такой негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой случился ряд тревожных инцидентов.
На Катарском экономическом форуме предприниматель объявил, что станет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.
Выяснилось, что Илон Маск собирается сконцентрироваться на деятельности компаний Tesla и SpaceX.
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На Катарском экономическом форуме предприниматель объявил, что станет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.
«В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте», — отмечалось в материале.
Выяснилось, что Илон Маск собирается сконцентрироваться на деятельности компаний Tesla и SpaceX.
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Ольга Енгалычева