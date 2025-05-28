Депутат Картаполов исключил переговоры Путина с Трампом и Зеленским в Женеве

28 мая 2025, 21:29

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Возможная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вряд ли состоится в Женеве или Ватикане. О этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.







«А чем Стамбул плох? Во всяком случае он лучше, чем Ватикан, куда проблема долететь, Белоруссия им не нравится, в Женеву тоже проблема долететь. Стамбул — место понятное, для всех удобное, знакомое», — сказал Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.