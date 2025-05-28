Депутат Картаполов исключил переговоры Путина с Трампом и Зеленским в Женеве
Возможная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вряд ли состоится в Женеве или Ватикане. О этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«А чем Стамбул плох? Во всяком случае он лучше, чем Ватикан, куда проблема долететь, Белоруссия им не нравится, в Женеву тоже проблема долететь. Стамбул — место понятное, для всех удобное, знакомое», — сказал Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru.
По мнению депутата, место встречи делегаций враждующих сторон не так уж и важно. Приоритетным является осознание украинской стороной всей бесперспективности своей позиции. Теперь представители Киева начали выдвигать адекватные предложения, а не «тупо глазами моргать и слушать, что мы им говорим», заключил Картаполов.