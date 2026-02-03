NYT: семья Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

03 февраля 2026, 12:46

Билл Клинтон (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.





Ранее чета в течение нескольких месяцев не исполняла требования повестки, называя расследование политически мотивированным. По информации издания, позиция изменилась после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе необходимости сотрудничества Клинтонов с расследованием.



Предстоящее выступление семьи станет почти беспрецедентным событием: последние показания бывших президентов в Конгрессе прошли в 1983 году. Комитет намерен сосредоточить внимание на контактах высокопоставленных демократов с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Адвокаты Клинтонов предложили ограничить допрос четырьмя часами, но глава комитета отверг это предложение.



