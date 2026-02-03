NYT: семья Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.
Ранее чета в течение нескольких месяцев не исполняла требования повестки, называя расследование политически мотивированным. По информации издания, позиция изменилась после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе необходимости сотрудничества Клинтонов с расследованием.
Предстоящее выступление семьи станет почти беспрецедентным событием: последние показания бывших президентов в Конгрессе прошли в 1983 году. Комитет намерен сосредоточить внимание на контактах высокопоставленных демократов с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Адвокаты Клинтонов предложили ограничить допрос четырьмя часами, но глава комитета отверг это предложение.
Джеффри Эпштейна задержали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене. Самой младшей из них было 14 лет. В круг друзей Эпштейна входили действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица, предприниматели и знаменитости из США и других стран.
Преследование финансиста завершилось после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Среди знакомых Эпштейна были не только Клинтоны, но и действующий президент США Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III — экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и другие публичные фигуры.