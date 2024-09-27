В Финляндии назвали появление в стране штаба НАТО сигналом для России

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Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском городе Миккели неподалёку от границы с РФ является определённым посланием для Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, появление руководящего органа НАТО у российских границ является сигналом южному соседу о том, что Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса.
Глава оборонного ведомства Страны Суоми также добавил, что у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно возникнуть никаких препятствий для сотрудничества как в нормальных условиях, так и в исключительной ситуации. Хяккянен сообщил, что на содержание штаба будет ежегодно выделяться 8,5 миллионов евро. При этом часть этих средств будет возмещена из общего бюджета блока.
В состав органа управления войсками будет входить несколько десятков человек из разных стран, входящих в альянс, сказал глава Минобороны Финляндии в заключение.
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Глава оборонного ведомства Страны Суоми также добавил, что у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно возникнуть никаких препятствий для сотрудничества как в нормальных условиях, так и в исключительной ситуации. Хяккянен сообщил, что на содержание штаба будет ежегодно выделяться 8,5 миллионов евро. При этом часть этих средств будет возмещена из общего бюджета блока.
В состав органа управления войсками будет входить несколько десятков человек из разных стран, входящих в альянс, сказал глава Минобороны Финляндии в заключение.
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Александр Бойцов