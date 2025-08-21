Латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания России»
Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти Латвии установили для «сдерживания России». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчину экстренно доставили в ближайшую больницу с минно-взрывной раной. Сейчас врачи борются за его жизнь. Состояние пострадавшего не уточняется.
Военнослужащий стал первой жертвой после выхода Латвии из Оттавской конвенции. В апреле этого года президент страны Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
