Iltalehti: депутат парламента Финляндии покончил с собой в здании законодательного органа

19 августа 2025, 14:41

здание парламента Финляндии (Фото: iStock/benkrut)

Во вторник, 19 августа, в здании парламента Финляндии в Хельсинки произошло самоубийство. Как сообщает полиция столичного региона, экстренный вызов поступил в 11:06 через Центр тревоги.





По информации газеты Iltalehti, погибшим является один из депутатов законодательного органа. Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен, не комментируя личность умершего, не опроверг эти сведения.



Полиция не подозревает криминального следа в инциденте. На месте работают несколько патрулей и бригад скорой медицинской помощи.



Издание Iltalehti располагает именем погибшего парламентария, но воздержится от публикации до того момента, пока не уведомят всех родственников.

