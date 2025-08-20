Steigan: Трамп не узнал президента Финляндии на переговорах с лидерами ЕС

20 августа 2025, 18:11

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В ходе недавних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европейского союза американский глава не узнал своего коллегу из Финляндии Александра Стубба. Об этом сообщает издание Steigan.





К тому же значительно отличался и подход Трампа к приему европейских лидеров, если сравнивать с переговорами на Аляске, где президент переговорил с главой РФ Владимиром Путиным. Если Трамп лично поприветствовал российского коллегу, но лидеров ЕС он проигнорировал.





«Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии», — пишет норвежское издание.