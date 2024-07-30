Илью Яшина* этапировали в неизвестном направлении

Фото: ГУФССП РФ по МО
Илья Яшин*, бывший муниципальный депутат Москвы, признанный иностранным агентом, был этапирован из колонии в неизвестное направление, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его адвокат подтверждает, что местонахождение Яшина* в настоящее время неизвестно.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил что Илью Яшина* увезли из колонии в неизвестном направлении. В тот же день этапировали и других заключенных. По имеющимся данным, также были перевезены бывшая активистка уфимского штаба Навального** Лидия Чанышева, активистка Саша Скочиленко, экс-депутат томской думы Ксения Фадеева и председатель «Мемориала»*** Олег Орлов*.
Ранее Чанышеву и Орлова* этапировали в неизвестное направление, а Скочиленко, по информации ее защиты, направили в Москву. На данный момент место нахождения Яшина* остается неизвестным, что вызывает обеспокоенность среди его поддержки и правозащитников.
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* Признан в России иностранным агентом.
** Организация запрещена в России.
*** Организация включена Минюстом в список иноагентов.
Елена Перлова