Журналиста Кашина* объявили в розыск

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*. Информация следует из базы данных ведомства.
Статья, по которой Кашин* разыскивается, в ведомстве не уточнили. С 2016 года журналист проживает в Лондоне.
Ранее Кашин* работал, в частности, в газетах «Коммерсант», «Известия». В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в четверг, 18 июля, журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. В настоящее время она также проживает за рубежом. В 2020 году суд обязал ее выплатить первый штраф.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Ранее Кашин* работал, в частности, в газетах «Коммерсант», «Известия». В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в четверг, 18 июля, журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. В настоящее время она также проживает за рубежом. В 2020 году суд обязал ее выплатить первый штраф.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Екатерина Коршунова