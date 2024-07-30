«Пугачева – живой труп»: кто призвал «похоронить» примадонну и за что она угрожает Гогену Солнцеву

Фото: соцсети А. Пугачевой
Певица Алла Пугачева 28 июля впервые за длительное время посетила светское мероприятие. Она стала гостем на финальном концерте фестиваля «Рандеву» в Юрмале. О том, какое заявление сделала примадонна и что ей пожелал украинский артист во всеуслышание расскажет редакция «Радио 1».
Пугачева посетила концерт в Юрмале
28 июля состоялся финальный концерт Лаймы Вайкуле в рамках фестиваля «Рандеву» в Юрмале. Почетными гостями мероприятия стали Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*. Примечательно, что первый день фестиваля был посвящен «поддержке Украины».
Внешний вид Пугачёвой
Фото: соцсети А. Пугачевой
Примадонна прибыла на мероприятие в эпатажном наряде. 75-летняя артистка надела мини-шорты, пиджак и завершила образ черной шляпой с широкими полями. Позируя для прессы, Пугачева заявила, что после публикации ее фото общественность начнет говорить: «Ой, она (Пугачева – прим. ред) умирает.
Что Верка Сердючка сказала Пугачевой
На фестивале в Юрмале присутствовал украинский артист Андрей Данилко, наиболее известный под псевдонимом Верка Сердючка. Со сцены певец обратился к Пугачевой, пожелал ей здоровья и призвал ее никого не слушать.
«Боже! Алла Борисовна, здравствуйте. Мы живем в сложные времена. И я не могла не приехать и не поддержать Лайму. Алла Борисовна, а вам здоровья и счастья! Никого не слушать, только меня», — сказал артист.
Фото: соцсети А. Данилко
Отметим, что украинский исполнитель стал единственным, кто проигнорировал негласное правило фестиваля не использовать русскую речь. Другие участники фестиваля всячески избегали изъяснений на русском языке.
Экс-депутат о «похоронах Пугачевой»
Экс-депутат Роман Худяков назвал Аллу Пугачеву «живым трупом» и призвал похоронить ее и супруга Максима Галкина*.
«Давайте уже похороним Пугачёву и Галкина! Надо отдавать себе отчёт – эти люди умерли! <…> Для них деньги и недвижимость важнее Родины. Именно поэтому они для меня, для моей семьи, для нашего народа, для всех тех, кто сегодня с Россией, мертвы!», – завил политик.
Он также высказался об отсутствии у Пугачевой статуса иноагента.
«Мы будем требовать пересмотреть статус Пугачёвой – разумеется, она должна быть признана иноагентом. И даже нос не должна совать в нашу страну. «Живой труп» пусть существует за рубежом», – возмутился Худяков.
Пугачева угрожает Гогену Солнцеву
Фото: соцсети Г. Солнцева
Ранее в СМИ писали, что поклонники Аллы Пугачевой обеспокоены внешним видом артистки. Блогер Пранкер Сорян усомнился и в удовлетворительном состоянии ее здоровья. Он предположил, что Пугачева страдает деменцией. По его словам, на некоторых кадрах видно, что Пугачева ведет себя так, будто не узнает мужа. Накануне стало известно еще об одной странности в поведении артистки.
По заявлению шоумена Гогена Солнцева, Пугачева звонит ему, интересуется его семейными делами и угрожает.
«Алла Боруховна звонит, угрожает <…>. Голос вроде как ее. Но я не беру трубку и боюсь перезванивать ей, когда она наговорила такие гадости», — объяснил Солнцев.
Была ли собеседницей шоумена сама примадонна неизвестно. Однако стоит отметить, что ранее певица была замечена в симпатиях к молодым мужчинам, а Гоген Солнцев славится любовью к пожилым женщинам.
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Анастасия Хохлова