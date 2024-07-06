Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза

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Европейский Союз не имеет права требовать от Сербии введения санкций в отношении России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.
«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», – заявил он.
Ранее Вулин отметил, что Сербия не поддержит западные санкции в отношении России во избежании потери друга.
По его словам, к многочисленным условиям вступления Сербии в Евросоюз добавляется необходимость введения антироссийских санкций. Он заявил, что если Белград пойдет на это и откажется от своего «исторически самого надежного друга», ЕС выдвинет условие упразднения Республики Сербской и Боснии и Герцеговине, а затем потребует признания Косово.
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Александр Климов