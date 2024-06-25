Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам

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Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам, заявил президент страны Александар Вучич. Он сказал в ходе обращения к нации, что Сербия поставляет вооружения законным пользователям.
«За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия, у нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и еще одной арабской страной – ОАЭ», – сказал Вучич.Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия». Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.
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Никита Иванов