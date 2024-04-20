Сербия выступила против резолюции о геноциде в Сребренице на ГА ООН

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Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генассамблее ООН может грозить обесцениванием работы и авторитета ООН и термина «геноцид». Об этом в ходе брифинга заявила бывший премьер-министр, председатель парламента Сербии Ана Брнабич.
Она подчеркнула, что появление резолюции в повестке Генассамблеи ООН приведёт к тому, что такой серьёзный вопрос впервые решат путём простого голосования. Тема геноцида уже дважды появлялась в повестке, и оба раза была принята при консенсусе.
При этом, с момента событий в Сребренице крупнейшие авторитеты по вопросам геноцида, Холокоста и военных преступлений, например, израильские историки Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, утверждают, что в регионе не было геноцида, а наблюдалось исключительно военное преступление.
Брнабич утверждает, что такой подход к вопросам приведёт к полной утрате первоначального значения термина «геноцид». Также она указала на желание некоторых лиц полностью лишить какого-либо значения это слово.
Кроме того, политик заявила, что решение серьёзной многолетней проблемы простым голосованием разрушает ООН.
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При этом, с момента событий в Сребренице крупнейшие авторитеты по вопросам геноцида, Холокоста и военных преступлений, например, израильские историки Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, утверждают, что в регионе не было геноцида, а наблюдалось исключительно военное преступление.
Брнабич утверждает, что такой подход к вопросам приведёт к полной утрате первоначального значения термина «геноцид». Также она указала на желание некоторых лиц полностью лишить какого-либо значения это слово.
Кроме того, политик заявила, что решение серьёзной многолетней проблемы простым голосованием разрушает ООН.
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Анастасия Чинкова