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Западные страны заинтересованы в территориях России и её богатых ресурсах, однако безразличны к потерям россиян и украинцев в зоне проведения СВО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
По его словам, на Западе не хотят развития китайского плана, которым предлагается немедленно прекратить ведение огня. Пока не погибают граждане западных государств, их властям безразлично, сколько погибает украинцев. Это связано с тем, что у Россией есть много нефти, газа, золота, серебра и иных полезных ископаемых, которые очень нужны Западу.
В качестве примера Вучич привёл заявление представителей скандинавских государств о том, что Россия не заслужила обладать такой обширной территорией, поэтому это является достоянием всего мира.
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Анастасия Чинкова