12 сентября 2025, 19:31

Депутат Чепа: Новые санкции Британии против РФ ничего не изменят

Фото: iStock/Leestat

Расширение перечня санкций Великобритании против России ничего не изменит. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Чепа.





Ранее стало известно, что Лондон решил расширить санкционный перечень против России на 30 позиций. Кроме того, в него добавили 70 новых уточнений.





«Ничего этим они не докажут и не изменят. Просто показывают имитацию деятельности», — рассказал Чепа в беседе с RT.

«Мы только что продлили санкции против России. Одновременно мы завершаем работу над 19-м пакетом, рассматриваем дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров теневого флота и банков», — приводит издание слова Каллас.