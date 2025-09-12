«Имитация деятельности»: В ГД оценили новые санкции Британии против России
Депутат Чепа: Новые санкции Британии против РФ ничего не изменят
Расширение перечня санкций Великобритании против России ничего не изменит. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее стало известно, что Лондон решил расширить санкционный перечень против России на 30 позиций. Кроме того, в него добавили 70 новых уточнений.
«Ничего этим они не докажут и не изменят. Просто показывают имитацию деятельности», — рассказал Чепа в беседе с RT.
Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. Отмечается, что ограничения затронут поставки российской нефти и банковского сектора, пишут argumenti.ru.
«Мы только что продлили санкции против России. Одновременно мы завершаем работу над 19-м пакетом, рассматриваем дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров теневого флота и банков», — приводит издание слова Каллас.
Список новых ограничений будет представлен 15 сентября.