В ЕС отклонили иск Януковича об отмене санкций

Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене введенных против него санкций
Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене против него санкций.



Решение суда приводит Газета.ру. Ранее, в апреле, Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через государственную границу.

«Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС», — сказано в документе Европейского суда.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу как минимум 20 человек из своего окружения и военнослужащих. Следствие утверждает, что они вылетели на трёх вертолётах ВС РФ из Урзуфа (Донецкая область) в Ейск (Краснодарский край).
