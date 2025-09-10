В ЕС отклонили иск Януковича об отмене санкций

10 сентября 2025, 17:02

Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене введенных против него санкций

Фото: istockphoto/sinonimas

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене против него санкций.





Решение суда приводит Газета.ру. Ранее, в апреле, Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через государственную границу.





«Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС», — сказано в документе Европейского суда.