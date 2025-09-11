США возобновили перелеты с Беларусью и сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
США возобновили авиасообщение с Беларусью и сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом заявил представитель американского президента Джон Коул.
Как сообщает Telegram-канал Mash, авиасообщение между двумя странами было закрыто в 2023 году из-за санкций. Теперь же, помимо перелетов, Штаты намерены вернуть свое посольство в Минск.
К тому же американский президент Дональд Трамп подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Последний назвал их очень интересными.
