Yonhap: сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку

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В Южной Корее сотрудники администрации президента массово подали заявления об отставке после введения и скорой отмены военного положения, которое длилось менее шести часов. Среди подавших заявление — старшие советники, включая советника президента по национальной безопасности Син Вон Сика, сообщило агентство Yonhap.
Решение президента Юн Сок Ёля о введении военного положения вызвало резкую критику как со стороны оппозиции, так и лидера правящей партии Хан Дон Хуна.
Юн объяснил свои действия необходимостью борьбы с «просеверокорейскими элементами» и защиты конституционного строя на фоне попыток оппозиции парализовать исполнительную власть через импичменты и манипуляции с бюджетом.
Однако его решение спровоцировало новый виток политического кризиса.
Оппозиционные партии, составляющие большинство в парламенте, потребовали отставки Юн Сок Ёля, пригрозив запуском процедуры импичмента. Политическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а массовый уход сотрудников администрации усиливает нестабильность.
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Юн объяснил свои действия необходимостью борьбы с «просеверокорейскими элементами» и защиты конституционного строя на фоне попыток оппозиции парализовать исполнительную власть через импичменты и манипуляции с бюджетом.
Однако его решение спровоцировало новый виток политического кризиса.
Оппозиционные партии, составляющие большинство в парламенте, потребовали отставки Юн Сок Ёля, пригрозив запуском процедуры импичмента. Политическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а массовый уход сотрудников администрации усиливает нестабильность.
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Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
Оппозиция Южной Кореи потребовала наказать президента
Yonhap: президент Южной Кореи отменит военное положение
Мария Моисеева