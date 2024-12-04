280 солдат вошли в здание парламента Южной Кореи из-за военного положения

Фото: iStock/Im Yeongsik
В ночь с 3 на 4 декабря в здание Национального собрания Южной Кореи вошли 280 военнослужащих в рамках обеспечения мер военного положения, которое действовало менее шести часов.
По данным агентства News1 со ссылкой на парламент, две группы военных, численностью 230 и 50 человек, были переброшены с использованием 24 вертолетов и были вооружены. В рамках мер военного положения вход в парламент был заблокирован, а его деятельность временно приостановлена.
Представители оппозиционной партии «Тобуро» сообщили, что военные пытались арестовать председателя партии Ли Чжэ Мёна и спикера парламента У Вон Сика. Этот инцидент стал частью мер, введенных президентом Юн Сок Ёлем, который объявил о военном положении из-за обострения политического кризиса.
Ранее сообщалось, что сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку.
Читайте также:
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее
Представители оппозиционной партии «Тобуро» сообщили, что военные пытались арестовать председателя партии Ли Чжэ Мёна и спикера парламента У Вон Сика. Этот инцидент стал частью мер, введенных президентом Юн Сок Ёлем, который объявил о военном положении из-за обострения политического кризиса.
Ранее сообщалось, что сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку.
Читайте также:
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее
Мария Моисеева