Имя нового главы Реутова станет известно 1 февраля

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Итоги конкурса на должность главы Реутова подведут 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс на должность главы стартовал 11 января. Его итоги будут подведены 1 февраля», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».8 декабря глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет Филипп Науменко, который с марта 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Балашихи.
Читайте также:
В пяти восточных округах Подмосковья повысили надежность электроснабжения
Жителям Реутова сделают перерасчёт из-за проблем с отоплением
Первые дольщики долгостроя в Реутове получили ключи от квартир
Лора Луганская