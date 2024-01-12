Имя нового главы Реутова станет известно 1 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.