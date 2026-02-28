Имя российского «оппозиционера» появилось на сайте «Миротворца»**
На сайте украинского проекта «Миротворец»** появилась страница с личной информацией блогера Любови Соболь*. Об этом пишет РИА Новости.
В карточке утверждается, что она совершила «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и распространяла «фейки российской пропаганды». Кроме того, она мешала деятельности ВСУ, говорится в пояснительной записке.
В качестве обоснования приводятся цитаты, в которых Соболь* критикует действия территориальных центров комплектования (ТЦК), комментирует события в Буче и размышляет об истории украинской государственности. При этом источником информации указан фейковый Telegram-канал с 114 подписчиками.
Сайт «Миротворец»** известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, военнослужащих из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «предателями».
Читайте также: *лицо, признанное иноагентом РФ
***принадлежит Meta, запрещенной в РФ