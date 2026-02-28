На Западе Зеленскому дали один совет после начала операции США в Иране
Политик Мема: Зеленскому стоит начать договариваться с Россией
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X прокомментировал операцию США и Израиля против Ирана и дал совет Украине.
По мнению политика, Владимиру Зеленскому стоит начать переговоры с Россией. Сейчас, как он считает, наиболее подходящий момент.
«Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране», — добавил Мема.
Он объяснил, что из-за событий вокруг Ирана киевский режим может столкнуться с сокращением поставок систем ПВО. Зеленский, комментируя ситуацию, отметил, что происходящее на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива развивается очень быстро. По его словам, справедливо дать иранскому народу шанс избавиться от террористов.
Утром 28 февраля Израиль нанёс по Ирану удар, назвав его «превентивным», что подтвердил министр обороны Исраэль Кац. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которая, по сообщениям, получила название «Эпическая ярость».