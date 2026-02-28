На Западе Зеленскому дали один совет после начала операции США в Иране

28 февраля 2026, 22:44

Политик Мема: Зеленскому стоит начать договариваться с Россией

Владимир Зеленский (Фото: whitehouse.gov)

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X прокомментировал операцию США и Израиля против Ирана и дал совет Украине.





По мнению политика, Владимиру Зеленскому стоит начать переговоры с Россией. Сейчас, как он считает, наиболее подходящий момент.





«Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране», — добавил Мема.