БПЛА ВСУ ударили по гражданским объектам российского региона
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Max, что в результате серии атак дронов ВСУ повреждения получили гражданские объекты в приграничных районах региона.
По его словам, киевский режим целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре. В Климовском районе дроны-камикадзе повредили два легковых автомобиля. В селе Брахлов пострадали жилой дом и машина. В селе Бровничи после атаки по территории АПХ «Мираторг» повредило грузовик, в селах Шамовка и Шумиловка — два жилых дома.
Также, как уточнил Богомаз, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа повреждения получил жилой дом, а в посёлке Суземка Суземского района — гражданский автомобиль. Пострадавших, по данным чиновника, нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль с людьми в российском регионе.
