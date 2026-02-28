Послы обратились к россиянам в Катаре с призывом
Посольство России в Дохе обратилось к гражданам РФ, находящимся в Катаре, с просьбой соблюдать меры предосторожности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в телеграм.
Людям рекомендовали воздержаться от поездок на дальние расстояния как по городу, так и за его пределами. Также дипломаты посоветовали туристам поддерживать постоянную связь с туроператорами и администрацией отелей. Отдельно в посольстве подчеркнули, что из-за ситуации возможны изменения в расписании авиарейсов.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в ОАЭ могут находиться порядка 50 тыс. человек — как самостоятельных и организованных туристов, так и пассажиров, оказавшихся в стране из-за сбоев транзитных маршрутов. Ситуация обострилась после того, как в субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других городах Ирана.
На этом фоне, как отмечала Росавиация, авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, а ОАЭ ввели ограничения на его использование.
Читайте также: