Послы обратились к россиянам в Катаре с призывом

28 февраля 2026, 20:34

Послы РФ в Катаре призвали россиян быть осторожными

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Дохе обратилось к гражданам РФ, находящимся в Катаре, с просьбой соблюдать меры предосторожности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки на Иран. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в телеграм.