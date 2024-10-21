МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга

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Вернувшиеся в состав России регионы не могут являться предметом какого-либо торга или объектом политических игр, как и их территория и проживающие на ней люди. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали свой выбор и навсегда связали свою судьбу с Россией. Какие-либо спекуляции на эту тему просто неуместны. Таким образом дипломат прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что основой для мирных переговоров могут стать гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль РФ над новыми территориями.
Полищук указал, что основой переговоров по урегулированию украинского конфликта должна стать задача устранения первопричин его возникновения. К ним дипломат отнёс расширение НАТО на восток, нарушение странами Запада принципа неделимости безопасности, а также откровенное попрание киевским режимом прав и свобод граждан, прежде всего национальных меньшинств и русскоязычного населения.
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