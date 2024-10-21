В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
В настоящее время в США постоянно раздаётся большое количество резонансных и эмоциональных заявлений. Это легко объяснимо: предвыборная гонка, призом в которой является президентское кресло, вступила в свою финальную стадию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию, появившуюся в американском издании The Wall Street Journal, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар «в самый центр грёбаной Москвы», если Россия «не оставит в покое» Украину.
Песков объяснил такое эмоциональное высказывание кандидата на пост главы государства от республиканцев желанием привлечь внимание и набрать дополнительные очки на финише предвыборной гонки. Он также добавил, что в Кремле предпочитают не выносить в публичное пространство подробности разговоров тет-а-тет на высшем уровне.
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