Independent: США в апреле выдворили рекордное число детей из страны

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За апрель этого года власти США выдворили из страны рекордное число детей за последние 35 лет. Об этом сообщает Independent.



Как передает издание со ссылкой на данные Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), иммиграционный суд вынес решение о выдворении 8317 детей в возрасте до 11 лет.

Данное явление проходит на фоне миграционной политики американского лидера Дональда Трампа. Авторы материала отмечают, что президент увеличивает число депортаций из страны как раз за счет выдворения детей. С момента инаугурации суд вынес постановление о выселении из страны свыше 53 тысяч несовершеннолетних.

Иван Мусатов

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