В Госдуме отреагировали на блокировку дороги военной техники мигрантами
В Госдуме отреагировали на сообщение о перекрытии мигрантами дороги военному транспорту в Московской области.
По словам члена комитета по обороне Андрея Колесника, если подтвердится, что мигранты помешали движению военной техники, это будет квалифицировано как уголовное преступление. За такие действия мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает «Лента.ру».
Колесник также предположил, что мигранты могли действовать по чьей-то наводке, возможно, из страны, враждебной России, что усложняет проблему и требует серьезного расследования. Он подчеркнул, что подобные случаи требуют вмешательства военной прокуратуры для установления всех обстоятельств.
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