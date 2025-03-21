Independent: Зеленский бросил вызов Трампу, отказавшись передавать АЭС Украины

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Глава киевского режима Владимир Зеленский не согласился с идеей администрации Белого дома о передаче украинских атомных электростанций под контроль Вашингтона. Тем самым он осмелился бросить вызов президенту США Дональду Трампу.
Об этом пишет британское издание The Independent. Американский президент заявил, что переход атомной энергетики Украины под контроль Штатов станет для отрасли «лучшей защитой», напоминают авторы публикации.
Далее в материале приводится утверждение Киева о том, что речь в данном контексте шла лишь о Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России.
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«Зеленский бросает вызов Трампу. <…> Зеленский заявил, что "все атомные электростанции принадлежат народу Украины"», — говорится далее в статье.
Далее в материале приводится утверждение Киева о том, что речь в данном контексте шла лишь о Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России.
«Зеленский отклоняет идеи Трампа», — констатируют авторы статьи.
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Александр Бойцов