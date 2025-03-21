Команда Зеленского отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС

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Команда Владимира Зеленского отвергла идею американского президента Дональда Трампа о передаче США энергетических объектов, включая Запорожскую АЭС. Об этом сообщает The New York Times.
«Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — пишут в газете.
В издании отметили, что намерения США владеть украинскими ядерными объектами может создать определенные трудности. Сам Зеленский потребовал не давить на него насчет данного предложения и заявил, что сейчас Запорожская АЭС контролируется Россией.
Ранее Трамп отмечал важность передачи украинских энергетических объектов под контроль США для безопасности Киева.
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Иван Мусатов