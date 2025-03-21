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Команда Зеленского отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС

NYT: Украина отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС
Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Команда Владимира Зеленского отвергла идею американского президента Дональда Трампа о передаче США энергетических объектов, включая Запорожскую АЭС. Об этом сообщает The New York Times.
«Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — пишут в газете.

В издании отметили, что намерения США владеть украинскими ядерными объектами может создать определенные трудности. Сам Зеленский потребовал не давить на него насчет данного предложения и заявил, что сейчас Запорожская АЭС контролируется Россией.

Ранее Трамп отмечал важность передачи украинских энергетических объектов под контроль США для безопасности Киева.

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Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
21 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Дела идут хорошо, касательно Украины и России», — заявил Трамп.

Президент отметил, что все идет к окончанию конфликта. К тому же Трамп верит в возможность украинского урегулирования.

Ранее американский лидер пообещал в скором времени заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Напомним, что договор должен был быть подписан еще 28 февраля, но тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с Трампом, после чего украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

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Трамп: сделка по украинским редкоземельным металлам скоро будет подписана
20 марта 2025, 23:47

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским редкоземельным металлам будет скоро подписана. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — сказал Трамп.

Напомним, что заключение данного договора сорвалось 28 февраля. Тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с лидером США, после чего украинская делегация была выгнана из Белого дома. В ходе конфликта Трамп обвинил главу киевского режима в неуважении, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным.

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Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь
20 марта 2025, 23:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция и Италия заблокировали выделение Украине 5 миллиардов евро в рамках очередного пакета военной помощи от Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.
«По словам европейских дипломатов, Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза выделить $5,4 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году», — говорится в сообщении агентства.

В издании отметили, что эти страны затягивают с принятием финансовых решений, при этом большинство членов ЕС поддержали инициативу. Голос за это не стали отдавать в представительстве Венгрии. Как пояснили итальянские дипломаты, они хотят получить больше данных о финансовых и технических деталях пакета.

Ранее предлагалось выделить Украине помощь от 20 до 40 миллиардов, но по итогу сумма была снижена до 5 миллиардов евро.

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Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины
20 марта 2025, 23:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США планируют организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом политик заявил в интервью журналисту Гленну Беку.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?"», — пояснил Келлог.

Спецпосланник уточнил, что такая «челночная дипломатия» направлена на достижение полного прекращения огня. Это станет первым шагом к полноценному урегулированию украинского конфликта.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором стороны договорились начать переговоры к достижению полного прекращения оня. Помимо этого глава РФ поддержал идею отказа от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

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Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике
WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния РФ в Арктике
20 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/kappaphoto

Швеция готовит элитных военных на севере государства, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — сказано в материале.

Отмечено, что подготавливаемая на севере страны бригада наиболее активно расширяется в сравнении с другими подразделениями. По информации журналистов, подготовка шведских военнослужащих нужна для поддержки финских и норвежских сил в случае конфликта на территории стран. Авторы подчеркнули, что на севере Швеции тренируются военные США.

Вместе с тем издание добавило, что Россия имеет преимущество над натовским альянсом в арктическом регионе за счет перезапуска баз времен СССР.

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