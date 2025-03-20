Стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США

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США не видят проблем в возможной передаче АЭС на Украине под управление Америки для содействия урегулированию конфликта. Об этом заявил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в эфире Fox News, подчеркнув наличие у США необходимого технического опыта.
По словам Райта, передача АЭС под контроль Вашингтона не потребует отправки военных США на Украину.
В ночь с 19 на 20 марта в городах Саратов и Энгельс была объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
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«Если для достижения этой цели будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем», — заявил он.Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о часовом разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны приблизили переговорные позиции. По утверждению американского лидера, киевский режим согласился прекратить атаки на российские энергообъекты.
В ночь с 19 на 20 марта в городах Саратов и Энгельс была объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
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Мария Моисеева