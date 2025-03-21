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«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС

WP: Идея Трампа взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох»
Фото: istockphoto/Wlad74

Фото: istockphoto/Wlad74

Предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские атомные электростанции, в частности, Запорожскую АЭС, было крайне неожиданным для киевских чиновников. Фактически эта идея застала их врасплох.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина. По его словам, изначально инфраструктура украинской атомной энергетики не была включена в перечень вопросов для обсуждения на переговорах относительно полезных ископаемых.

«Идея взять на себя если не право собственности, то хотя бы контроль над АЭС в воюющей стране, кажется маловероятной», — указывают авторы публикации.

Однако обозреватели отмечают, что новая администрация Белого дома проявляет заметный интерес к промышленным активам Украины.

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Politico: Провал плана по Украине нанёс удар по авторитету Каллас
21 марта 2025, 11:46

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

План верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро столкнулся с трудностями на самых ранних этапах своего воплощения в жизнь. Это нанесло ощутимый удар по её авторитету.
Об этом пишет издание Politnco со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. В публикации отмечается, что глава европейской дипломатии, прежде чем продвигать свой план и затем просить у стран-участниц сообщества ещё больше денег, не провела с ними консультаций. Как следствие, Каллас не смогла заручиться предварительной поддержкой важнейших из сторон.

«Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения усилий всех 27 стран в едином направлении. Удар по ее авторитету очевиден», — пишут авторы материала.

Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с корреспондентом издания сказал, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр», не отдавая себе отчёта в том, что у неё теперь «совсем другая работа».

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#помощь
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При обстреле в Дзержинске пострадали два мирных жителя
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
21 марта 2025, 10:58

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Город Дзержинск, расположенный в городском округе Горловка в ДНР, был обстрелян со стороны ВСУ. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым. По данным Минобороны, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над Россией были уничтожены 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью.

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Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
Путин подписал указ о награждении главы МИД Лаврова орденом Андрея Первозванного
21 марта 2025, 09:46

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Министр сегодня празднует своё 75-летие. С указом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе президента.
Сергей Лавров является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным посолом, заслуженным работником дипломатической службы Российской Федерации. С 2004 года возглавляет МИД РФ.

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Сербский вице-премьер Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией
Вулин: Спасибо спецслужбам РФ за помощь в борьбе с цветной революцией в Сербии
21 марта 2025, 08:36

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские спецслужбы оказывают значительную помощь в борьбе с организуемыми извне попытками совершения цветной революции в Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что спецслужбы обоих государств ранее официально договорились о сотрудничестве в области противодействия цветным революциям, и это соглашение остаётся в силе. Политик отметил, что российская сторона оказывает всемерную поддержку спецслужбам Сербии, в первую очередь, информационную.

«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.

В Сербии уже несколько месяцев продолжаются акции протеста и митинги студентов и сторонников оппозиционных сил. Они начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Например, 15 августа в Белграде прошёл митинг, в котором, по данным МВД республики, приняли участие 107 тысяч человек.

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NYT: Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай войны с Китаем
21 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Austin Nooe

Предприниматель Илон Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай потенциальной войны с Китаем. Об этом сообщает The New York Times.
«Сверхсекретный брифинг, который будет посвящён планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов», — пишет газета.

Соответствующий брифинг для Маска должен состояться 21 марта. Ознакомит миллиардера со всеми планами Пентагон. При чем среди ведущих будут глава оборонного ведомства Пит Хегсет и исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. К тому же планируется участие главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Сэмюэля Папаро.

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