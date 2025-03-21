«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС

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Предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские атомные электростанции, в частности, Запорожскую АЭС, было крайне неожиданным для киевских чиновников. Фактически эта идея застала их врасплох.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина. По его словам, изначально инфраструктура украинской атомной энергетики не была включена в перечень вопросов для обсуждения на переговорах относительно полезных ископаемых.
Однако обозреватели отмечают, что новая администрация Белого дома проявляет заметный интерес к промышленным активам Украины.
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«Идея взять на себя если не право собственности, то хотя бы контроль над АЭС в воюющей стране, кажется маловероятной», — указывают авторы публикации.
Однако обозреватели отмечают, что новая администрация Белого дома проявляет заметный интерес к промышленным активам Украины.
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Александр Бойцов