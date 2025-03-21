«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС

План верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро столкнулся с трудностями на самых ранних этапах своего воплощения в жизнь. Это нанесло ощутимый удар по её авторитету.