Песков: премьер Индии Нарендра Моди не приедет в РФ на парад Победы

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, сообщило агентство ТАСС.
«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.
Отмечалось, что Нарендра Моди принял подобное решение из-за событий в Индии на фоне теракта в Пахалгаме, где скончались 26 человек.
Напомним, что 22 апреля в туристическом городе Пахалгам случился теракт, во время которого погибли 25 индийцев и один непалец. Уточнялось, что индийская сторона нашла доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки. 29 апреля премьер-министр Индии проводил совещание высокого уровня по вопросам безопасности.
Ранее сообщалось, что на парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники.
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Ольга Енгалычева