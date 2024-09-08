Захарова: отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России

Фото: сайт МИД РФ
Отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России, как и реализация очень сложных формул для сохранения стабильности государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала то, что санкционная политика в отношении Москвы потерпела крах.
«Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации. <…> И ведь вышли. И что нам предрекали, что будем голодные, холодные, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов будем — это я очень хорошо помню. Короче, без всего. <...> Сложности были огромные, часть остается, но мы идем вперед. Даже по строительству <...>. Поэтому - да, победа, но не только ради себя», — поделилась Захарова.Она пояснила, что в первую очередь случившееся — это победа здравого смысла, так как многие страны поняли, что ограничения для России бьют по ним самим.
«Это, безусловно, победа России, но только не в контексте исключительно собственных интересов, а в рамках выстраивания нового миропорядка», — отметила Захарова.По ее словам, победу России над беспрецедентным санкционным давлением — это еще и победа духа тех людей, кто на передовой реальной, и не передовой экономической и финансовой.
«Сколько, вы представляете, пришлось пережить нашему бизнесу, просто оказавшись в один день отрезанным от возможностей совершить оплату, проплату, перевести деньги, поставить товар, вывезти готовый товар, когда люди оставались один на один с вопросами сырья или полуфабрикатов, которые, если не используешь сегодня, завтра они уже меняют свое качество», — заключила она.Читайте также:
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