Стало известно об угрозе для России из-за Финляндии

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на следующей неделе прилетит в Россию, чтобы обсудить конфликт на Украине, и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что визит политика ожидается с 10 по 11 сентября.