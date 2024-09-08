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Размещение истребителей F-35 на территории Финляндской республики представляет угрозу российской безопасности, говорится в материале издания Military Watch Magazine. Отмечено, что эта техника способна нести на себе ядерные вооружения.
«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы. <…> Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России», — сказано в публикации.Журналисты подчеркнули, что самолеты способны пользоваться не только авиабазами, о чем говорит пробная посадка истребителей США на этой неделе на одну из республиканских автострад.
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