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Индийский политик Шергилл: Мы не нуждаемся в одобрении Западом дружбы с РФ

07 марта 2024, 16:25
Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Спикер правящей в Индии Бхаратия Джаната партии Джайвир Шергилл заявил, что государство не ориентируется на реакцию Запада в вопросе сотрудничества с Россией.
«Самое главное то, что Россия занимает очень и очень важное место во внешней политике Индии. Индия не поддаётся никакому давлению со стороны западного мира. Ей не нужны никакие разрешения или предписания Запада касательно отношений с Россией», — приводит RT слова Шергилла.

А вот армянская элита, наоборот, взяла курс на отстранение от ОДКБ и России, что скажется негативно на самой стране. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв, прокомментировав решение Армении прекратить деятельность русских пограничников в аэропорту Звартноц.


«Они ошибаются. Азербайджанцы уже это доказали. В азербайджанском парламенте уже начались разговоры о том, что надо атаковать Армению [если она выйдет из ОДКБ]. Тем более, что она слаба», — отметил в беседе с «Царьградом» Журавлёв.

Ранее Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами.

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#россия
#индия
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#политолог
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Политолог Оленченко обвинил Запад в попытках «вестернизировать» Украину
07 марта 2024, 16:50

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко увидел замысел программы Совета Европы по «повышению компетентности» Конституционного суда Украины в попытке очередной «вестернизации» страны.
«Я вижу замысел в том, чтобы установить на Украине те стандарты, которые используются в Евросоюзе. А подведение под эти стандарты предполагает и расстановку людей на какие-то ключевые должности. Это очередной шаг в рамках попытки «вестернизировать» Украину», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Также, по его мнению, США, будучи основным компонентом НАТО, пытаются науськивать европейские страны против России, стравливая таким образом стороны.

«Они хотят, чтобы это столкновение происходило между Россией и европейским компонентом НАТО на русской территории. К примеру, называют Калининградскую область. Этот вариант им нравится больше всего. В качестве плацдарма также могут выступить страны Прибалтики и Украина», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Оленченко.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.

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#украина
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#евросоюз
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СЕ намерен «поднять уровень» «конституционного правосудия» на Украине
07 марта 2024, 16:08

Фото: istockphoto.com/bloodua

Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.
Для этих целей будут найдены специалисты, которые помогут «повысить компетентность» Конституционного суда Украины. На соответствующий проект будет направлено €600 тыс.

«Цель проекта — обеспечить тесный обмен опытом и знаниями, а также возможности для диалога судей и сотрудников Конституционного суда Украины с отобранным европейским партнёром по вопросам, связанным с организационной структурой и рабочими процедурами, имеющими отношение к функционированию суда», — приводит RT текст соответствующего документа.

А до этого сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на этот пост на второй срок. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, за выдвижение её кандидатуры проголосовало 400 делегатов съезда ЕНП в Бухаресте, против — 89.

Ранее западные СМИ сообщали, что между государствами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды.

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#специалисты
#евросоюз
#украина
#политика
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Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
Швеция станет еще одним членом НАТО 7 марта
07 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/TT

Швеция сегодня официально станет 32-м членом НАТО. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении.
«Швеция — сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которая разделяет наши ценности и видение мира», — говорится в заявлении Белого дома.
Вступление Швеции в НАТО может сделать ее логистическим центром и пунктом переброски войск альянса. Такое мнение высказала газета Financial Times (FT).
Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.

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#швеция
#нато
#флаг
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Захарова оценила настоятельную рекомендацию МИД ФРГ не ездить немцам в Россию
Захарова: В ФРГ боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их обманывали
07 марта 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Германии боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, говоря о последних рекомендациях МИД Германии. Ее слова передает RTVI.
«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — уверена Захарова.

Ранее стало известно, что в МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию. Ранее в немецком дипведомстве уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.

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#сша
#мид
#традиции
#рекомендации
#вс рф
#захарова
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В МИД Германии настоятельно рекомендовали немцам не посещать Россию
07 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/bluejayphoto

В МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию.
«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — говорится в публикации на сайте МИД Германии.

Ранее в немецком МИД уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.

Ранее посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Отмечается, что причиной вызова стали переговоры германских офицеров об атаках на Крымский мост. Немецкому после в связи с этим объявили демарш. При этом немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных военных ФРГ о возможной атаке на Крымский мост свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.

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#сша
#мост
#правительство
#мид
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#мид рф
#крымский мост
#переговоры
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Патрушев заявил, что Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе
07 марта 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

США и их союзники пытаются запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе с помощью провокаций и дезинформации. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела России. Они пытаются изнутри ослабить страну, дестабилизировать обстановку. Для этих целей они активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия.

Отмечается, что активисты деструктивной оппозиции действуют при поддержке западных иностранных некоммерческих организаций, международных компаний, зарубежных СМИ и общественных фондов.

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#сша
#россия
#страны
#активисты
#запад
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Послу США Трейси в МИД РФ вручили ноту из-за поддержки нежелательных НКО
07 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/Sven Loeffler

МИД РФ вызвал посла США в России Линн Трейси, где ей вручили ноту с требованием прекратить любое содействие деятельности нежелательных НКО. Об этом сообщили в российском МИД.
«Седьмого марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования")», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что перечисленные НКО реализуют программы и проекты антироссийской направленности при поддержке посольства США. Трейси вручили официальную ноту, где требуется прекращение в содействии данным организациям.

При этом уточняется, что продолжение их поддержки будет воспринято как нарушение законодательства РФ.

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#сша
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#посол
#проекты
#нко
#рф
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Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью Алексея Навального*
07 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/AlexLMX

Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, западные ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.
В прошлом месяце ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России. Страны ЕС предложили дополнить ограничительный список. Согласно дополнениям, под санкции попадут несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.

Алексей Навальный* был переведен в отдаленную колонию ИК-3, находящуюся в Харпе, в конце декабря 2023 года из подмосковной тюрьмы. В своем последнем посте на X (ранее Twitter) 14 февраля он сообщил, что его приговорили к 15 суткам карцера в четвертый раз с тех пор, как он туда прибыл. 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о смерти политика.

6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский бизнес окреп под западными санкциями и с радостью осваивает освободившиеся ниши, делая это не хуже иностранных компаний.

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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#санкции
#политика
#навальный
#ес
#россия
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Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой
Путин: Зачем нужен «Сбер», если Греф всегда на связи
07 марта 2024, 11:36

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нужна умная колонка, поскольку с ним всегда на связи глава Сбербанка Герман Греф.
«Зачем мне «Сбер», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — заявил Путин, отвечая на вопрос - пользуется ли он какими-нибудь умными колонками, например, от «Сбера».

Так глава РФ пошутил, выступая на Всемирном фестивале молодёжи. Он проходит на полях образовательной платформы «Сириус», которая располагается в Краснодарском крае.

По указу российского президента фестиваль стартовал 1 марта и продлится до 7 числа. Организатором мероприятия выступила Росмолодёжь.

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#вфм
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#сбербанк
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