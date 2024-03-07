Индийский политик Шергилл: Мы не нуждаемся в одобрении Западом дружбы с РФ

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Спикер правящей в Индии Бхаратия Джаната партии Джайвир Шергилл заявил, что государство не ориентируется на реакцию Запада в вопросе сотрудничества с Россией.
«Самое главное то, что Россия занимает очень и очень важное место во внешней политике Индии. Индия не поддаётся никакому давлению со стороны западного мира. Ей не нужны никакие разрешения или предписания Запада касательно отношений с Россией», — приводит RT слова Шергилла.
А вот армянская элита, наоборот, взяла курс на отстранение от ОДКБ и России, что скажется негативно на самой стране. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв, прокомментировав решение Армении прекратить деятельность русских пограничников в аэропорту Звартноц.
«Они ошибаются. Азербайджанцы уже это доказали. В азербайджанском парламенте уже начались разговоры о том, что надо атаковать Армению [если она выйдет из ОДКБ]. Тем более, что она слаба», — отметил в беседе с «Царьградом» Журавлёв.
Ранее Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами.
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Мелисса Тимофеева