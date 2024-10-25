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Индийский премьер Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным

25 октября 2024, 19:10
Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал ему о своих встречах с лидерами России и Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.


Переговоры прошли в минувший четверг, 24 октября, в Нью-Дели. Во время встречи канцлер и премьер-министр обсудили многие вопросы, уделив значительнок внимание вооружённым конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Также говорилось о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами украинского конфликта и о некоторых идеях по поводу возможностей его мирного урегулирования.

По словам Мисри, Индия «не является нейтральной» в конфликте на Украине. Заместитель главы индийского МИД подчеркнул, что страна находится на стороне мира и готова поддержать любую инициативу, направленную на разрешение кризиса дипломатическим, а не военным путём.

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#мид
#индия
#министр
#переговоры
FATF не включила Россию в «черный список»
25 октября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/BrianAJackson

По итогам пленарного заседания в Париже 23-25 октября стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включила Россию в свой «черный список». За такой шаг активно выступала Украина.
Против внесения России в этот список выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Украинцы в качестве аргументов приводили «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.

В настоящее время в «чёрный список» FATF входят три страны: Мьянма, Иран и КНДР. В 2001 году в него была внесена Украина и оставалась там на протяжении трёх лет. В том же году благодаря реформам в финансовом законодательстве из этого списка были исключены Россия и Израиль. Повторного включения России в данный перечень не состоялось, несмотря на усилия со стороны Украины.

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#россия
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#украина
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#кндр
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Сийярто пожелал приятного подсчёта послу, следящему за числом его визитов в Россию
Сийярто пожелал приятного подсчёта следящему за числом его визитов в РФ послу
25 октября 2024, 19:20

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчёта послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который внимательно следит за количеством поездок министра в Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в местных СМИ.
В ходе встречи с журналистами Сийярто попросили прокомментировать посты американского дипломата в соцсетях. Там он подсчитал, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 посетил Россию, как заявляется, «ради выгодны, а не для мира». Также его спросили, планирует ли он в будущем визиты в Россию и Белоруссию.

Сийярто пожелал Прессману приятного подсчёта, а затем добавил, что действия и решения венгерской внешней политики определяют только внутренние интересы страны. Если национальные интересы Венгрии требуют проведения встреч с российскими и белорусскими коллегами, то они будут проведены, так же, как и во все предыдущие годы.

Говоря о выгоде, Сийярто напомнил, сколько экономической пользы принесло Вашингтону то, что в 2023 году Россия поставила большие объёмы урана для функционирования американских АЭС.

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#россия
#венгрия
#сша
#посол
#поездки
#мид
#сотрудничество
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Киев отправил в Грузию координатора группы экстремистов для подготовки провокаций
25 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/EvaL

Украина отправила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые готовят провокации в южной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство писало, что Киев набирает боевиков из числа этнических грузин, проживающих на территории Украины, для организации беспорядков в Грузии.

Появилась информация, что уже набраны боевики, которые готовы к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач. Среди них бывший боевик батальона «Азов»* Закро Авалиани 1997 года рождения. Он имеет украинское гражданство и зарегистрирован в Мариуполе.

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#грузия
#украина
#экстремизм
#протесты
#политика
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Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024, 18:27

Владимир Путин и Валерий Пикалёв (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерием Пикалёвым. Глава государства в его лице поздравил всех российских таможенников с профессиональным праздником.
Глава ФТС поблагодарил президента за поздравления. Российский лидер попросил Пикалёва рассказать ему о результатах работы ведомства, а также поинтересовался, как сами таможенники отмечают свой праздник. Тот ответил, что отмечают его работники таможни на боевом посту.

Выслушав доклад главы ФТС, Владимир Путин отметил, что работа таможни включает в себя большое количество сложных и чрезвычайно ответственных направлений. Президент добавил, что экономика России и общество рассчитывают на эффективность таможенной службы и уверены, что так и будет.

День работников таможенной службы отмечается 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси.

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#работники
#таможня
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NI: Запад практически полностью истощил свой стратегический арсенал
25 октября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Arseniy45

После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьёзную силу на мировой политической арене. Особенно на фоне того, что Запад, особенно США, довели свой стратегический арсенал до полного истощения.
Такое мнение высказал профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в своей статье для американского журнала The National Interest. Он подчёркивает, что Россия в любом случае останется крупнейшей ядерной державой и станет только сильнее, чего нельзя сказать о её геополитических противниках.

Берман считает, что немалую роль в расстановке сил в пользу России будет играть то, что она заключила соглашения с Китаем, Ираном и КНДР. В тоже время военный потенциал партнёров и союзников США неуклонно ослабевает.

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#сша
#россия
#соглашения
#мнение
#кндр
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Депутат Белик назвал слова Зеленского в адрес Гутерреша очередной истерикой
25 октября 2024, 18:00

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского в адрес ООН и её генсека Антониу Гутерреша, отметив, что сказано оно было из-за бессильной злобы.
«Слова Зеленского в адрес Гутерреша сказаны от бессильной злобы, очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведённое летом в Швейцарии, оказалось провальным, что он опускается до подобных колкостей и никак не может принять происходящее», — прояснил в беседе с RT Белик.

Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

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#саммит
#оон
#владимир зеленский
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#россия
#украина
#политика
#брикс
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Оппозиция в Южной Корее осудила депутатов за призывы наносить удары по России
25 октября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/HStocks

Представители южнокорейской оппозиции подвергли резкой критике призывы депутатов парламента от правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории России.
Ранее в Сеуле забили тревогу о якобы находящихся в России военных из КНДР, которые затем будут отправлены в зону конфликта на Украине, напоминает информационное агентство «Рёнхап». При этом Пхеньян опроверг данную информацию, а в Москве выразили удивление по поводу небывалого ажиотажа в Южной Корее по этому поводу.

Агентство приводит слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна, который напомнил, что правительство не смогло сохранить жизнь молодого морского пехотинца, погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений, а также предотвратить трагедию на Итхэвоне, где во время давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек.

«И эти власти пытаются перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров? Придите в себя!», — цитирует издание политика.

Ли Чжэ Мён призвал правительство и правящую партию «Гражданская сила» принести извинения за то, что они не пытаются снизить озабоченность граждан в условиях непростой ситуации с национальной безопасностью, а напротив провоцируют кризис.

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#политика
#правительство
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#человек
#кризис
#кндр
#южная корея
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Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал ASTRA*
25 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список изданий-иностранных агентов. Теперь в этом перечне находится интернет-портал ASTRA*.
Изменения в список иноагентов вносятся Минюстом именно по пятницам. Как раз сегодня, 25 октября, на официальном сайте ведомства появилась информация, что таковым признано указанное электронное средство массовой информации. Поясняется, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также ложные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ.

Кроме портала ASTRA*, реестр иноагентов сегодня пополнили ЛГБТ**-активист и экс-глава молодежного отделения партии «Яблоко» Николай Кавказский*, литературовед Олег Лекманов*, блогер Антон Хардин* и активист сепаратистского толка Артем Медведев*.

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** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#рф
#иноагенты
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Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС
25 октября 2024, 16:14

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на неназванный высокопоставленный украинский источник.
Отмечается, что после Казани генсек организации планировал посетить Украину, однако Зеленский отказался утверждать этот визит.

Источник также указал на то, что своими действиями Гутерреш якобы оскорбил международное право.

Напомним, что саммит стран БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Генсек НАТО Антониу Гутерреш принял в нём участие и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка главы объединения в РФ с 2022 года.

Из-за этого Зеленский 24 октября, в День Организации Объединённых Наций, нахамил Гутеррешу, обвинив его в визите в Россию.

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#владимир зеленский
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#брикс
#россия
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