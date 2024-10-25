Индийский премьер Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал ему о своих встречах с лидерами России и Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.
Переговоры прошли в минувший четверг, 24 октября, в Нью-Дели. Во время встречи канцлер и премьер-министр обсудили многие вопросы, уделив значительнок внимание вооружённым конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Также говорилось о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами украинского конфликта и о некоторых идеях по поводу возможностей его мирного урегулирования.
По словам Мисри, Индия «не является нейтральной» в конфликте на Украине. Заместитель главы индийского МИД подчеркнул, что страна находится на стороне мира и готова поддержать любую инициативу, направленную на разрешение кризиса дипломатическим, а не военным путём.
Читайте также:
Индийский премьер Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с Шольцем
Стало известно, о чем Моди рассказал Путину
Путин шуткой объяснил отсутствие переводчика на переговорах с премьером Индии
Александр Бойцов