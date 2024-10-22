Стало известно, о чем Моди рассказал Путину

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил президенту России Владимиру Путину о своем визите на Украину и готовности помочь с мирными переговорами. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает ТАСС. Моди также призвал к диалогу и дипломатии.
«Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — отметил Мисри.Заместитель министра добавил, что Индия готова внести свою лепту в разрешение украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Моди забыл про переводчика, а после сказал, что из-за уровня отношений с премьером Индии, подумал, будто тот понимает его без переводчика. Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.
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