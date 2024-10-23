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Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США

Print: Индия и КНР готовы сделать решительный шаг и отстраниться от влияния США
23 октября 2024, 11:25
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Последние встречи на высшем уровне между представителями Индии и Китая дают основания полагать, что государства ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях. Об этом информирует The Print.
Согласно информации источника, страны также стремятся отгородиться от Запада и его влияния на отношения между собой. Соединенные Штаты показали, что считают Индию скорее полезным инструментом в будущем конфликте с КНР, чем крупной державой с ее законными интересами и устремлениями.

Ситуацию усложняет то, что Вашингтон утратил военное превосходство над Пекином в плане самостоятельного обеспечения безопасности в Азии, говорится в материале.



Напомним, между Индией и КНР имеется давний территориальный спор о принадлежности практически 60 тыс квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира.

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«Киев бросили?»: Зеленский требует новый план без учета Запада
Зеленский поручил разработать новый план для Украины без учета помощи от Запада
23 октября 2024, 11:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поручил кабмину разработать новый план продолжения конфликта на Украине, но без учета помощи от Запада, а с акцентом на действия самого Киева. Об этом пишет украинская служба BBC со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в документе должны быть отражены внутренние решения страны.
В статье указано, что новый план будет касаться украинских сфер ВПК, обороны, экономики, соцполитики и прочих. Документ, в отличие от «плана победы», должен предусматривать действия Украины, говорится в материале, без учета решений западных союзников.
«Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — приводят слова анонимного собеседника.
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Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани
23 октября 2024, 11:05

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани, куда отправится с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В публикации говорится, что Лукашенко примет участие в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Глава белорусского государства в рамках саммита обсудит актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС.

Отмечается, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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На Западе жестко ответили главе Минфина Британии после ее слов о Путине
Профессор Малинен жестко отреагировал на слова главы Минфина Британии о Путине
23 октября 2024, 10:30

Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

На слова главы британского Минфина Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине жестко ответил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Геополитический аналитик выразил свое негодование в соцсети.
«Вы идиотка или коррумпированный человек», — говорится в публикации.
Перед этим Ривз говорила, что защита Соединенного Королевства начинается в украинской республике, добавив, что обратит доходы «путинского режима» против него же, предоставив киевскому режиму помощь на два миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее британский кабмин заявлял о предоставлении Киеву кредита G7 на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов с погашением из прибыли от замороженных российских активов.

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«Мы не будем атаковать»: Зеленский обратился к России с заявлением о перемирии, как Украина намерена завершить конфликт
23 октября 2024, 10:04

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергосистемам на фоне критической ситуации с электроэнергией в стране. О том, что еще, по его мнению, может поспособствовать перемирию с Москвой расскажет «Радио 1».

Зеленский намерен отказаться от атак на энергообъекты


Глава Украины Владимир Зеленский предложил прекратить атаки на объекты энергетического сектора, что может стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Он отметил значимость данного решения для обеих конфликтующих сторон.

«Можно принять решение касательно энергетической безопасности. То есть — мы не будем атаковать их энергетические объекты, а они, в свою очередь, не тронут наши. Может ли это привести к окончанию горячей фазы войны? Я уверен, что да», — заявил Зеленский в интервью Financial Times.

Кроме того, украинский президент добавил, что вопрос энергетической безопасности стал основной темой обсуждения на мировом саммите.

Ситуация с электроэнергией


Украина готовится к сложной зиме из-за проблем с теплоэлектростанциями, заявил Зеленский. По его словам, в настоящее время половина мощностей не функционирует из-за повреждений. Страна в значительной степени зависит от атомных электростанций и импорта энергии из Европы. Он еще раз подчеркнул, что соглашение между Москвой и Киевом о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру могло бы стать важным шагом к деэскалации конфликта.

В условиях ухудшающейся ситуации в энергетическом секторе Украина в сентябре значительно сократила объемы импорта электроэнергии. Согласно анализу данных украинской таможни, в этом месяце страна приобрела электроэнергию на сумму 83,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше рекордных 136,3 миллиона долларов в предыдущем месяце.
Владимир Зеленский

На какие условия мира Зеленский не пойдет


Зеленский заявил, что не рассматривает предложения о мире с Россией, которые требовали бы уступок территорий. Он подчеркнул, что любые переговоры должны исключать возможность потерь украинских земель. Президент добавил, что текущие выборы в США существенно влияют на готовность России к диалогу.

«Степень готовности России к переговорам во многом зависит от предстоящих выборов в США», — отметил Зеленский.

Он выразил надежду на «более оптимистичную реакцию» со стороны Соединенных Штатов после выборов, пояснив, что это связано не столько с возможной сменой президента, сколько с тем, что теперь внимание американских властей сосредоточено на выборах, что делает рискованные заявления маловероятными.


Зеленский о вступлении в НАТО


Зеленский также решительно отверг концепцию «земля в обмен на мир», которая подразумевает возможность участия Украины в НАТО в обмен на признание территориальных потерь. Он подчеркивает, что такой подход абсолютно неприемлем для суверенитета Украины и не будет принят как вариант разрешения военного конфликта.


Обстановка на фронте для ВСУ


В последние месяцы украинские вооруженные силы столкнулись с рядом трудностей на фоне наступления российских войск, сообщает Financial Times. В частности, авторы статьи указали на обстановку в Курской области.

В ответ на сложившуюся ситуацию на фронте и приближающуюся зиму, президент Украины Владимир Зеленский усилил дипломатические усилия для получения поддержки Запада. Financial Times отмечает, что потери на поле боя и перспектива зимы с длительными отключениями электроэнергии побудили Зеленского активизировать свои усилия по привлечению западной поддержки для реализации своего «победного плана».

Напомним, план Зеленского включает стремление к вступлению Украины в НАТО и получение дополнительных гарантий безопасности, которые должны предотвратить новые «агрессивные» действия со стороны России. Эти меры рассматриваются как способ обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность Украины на международной арене, заявил украинский глава.

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Условия России для завершения СВО


В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для мирного разрешения конфликта на Украине. К основным пунктам он отнес вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ от вступления Украины в НАТО, а также проведение демилитаризации и денацификации. Кроме того, он предложил Украине принять нейтральный статус.

Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости отмены санкций против России как части условий для урегулирования. Он выразил готовность к диалогу при условии выполнения предварительных требований, подчеркивая важность обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла
Захарова об угрозе выслать посла РФ в Польше: ложь называлась правдой
23 октября 2024, 09:40

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала заявление официальных лиц Польши о возможной высылке российского посла из страны.
«К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — отметила Захарова.

В публикации дипломат напомнила, что это советские солдаты освободили польский народ от нацистской Германии, однако, несмотря на это, Польша не планирует требовать выплаты репараций от Берлина.

Напомним, во вторник, 22 октября, стало известно, что МИД Польши отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признали лицами, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине
Депутат Госдумы Делягин призвал прекратить подпитку Запада деньгами из России
23 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами из РФ, что станет ответом на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает «Лента.ру».
По словам парламентария, необходимо прекратить вывод капитала из РФ.

«Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — пояснил Делягин.

Депутат добавил, что если какое-то предприятие в России управляется через офшор и его владелец не намерен возвращать центр управления в страну, то оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после того, как спецоперация на Украине завершится. «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока Россия «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань
23 октября 2024, 06:52

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС.
Его встретил в международном аэропорту «Казань» председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает Telegram-канал Госсовета республики.

Гутерриш планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского кризиса. Как отметил официальный представитель ООН Фархан Хак, генсек ООН намерен подтвердить свою приверженность урегулированию конфликта на основании Устава ООН и международного права.

Саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. Главная тема заседания стран-участниц — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерриша запланированы встречи он уточнять не стал.

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#казань
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Путин подключил еще одну страну к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Путин: Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы
23 октября 2024, 06:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Наши страны солидарны в подходах к решению глобальных вопросов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, особенно в области урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет поможет справиться с потоком беженцев. Президент Египта выразил благодарность России за поддержку его страны при присоединении к БРИКС и отметил важность совместных усилий по стабилизации региона.

Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с Египтом позволит России укрепить свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, что важно для решения текущих геополитических вызовов.

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Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков
23 октября 2024, 06:22

Фото: istock/TRAVELARIUM

Великобритания завершила подготовку 200 украинских летчиков вооруженных сил Украины, которые вскоре сядут за штурвалы истребителей F-16.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно я присутствовал на церемонии выпуска пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС.
Они вскоре приступят к выполнению боевых задач на F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).
Он также подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Программа подготовки украинских летчиков стартовала в сентябре 2023 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении, отметив, что противник потерял более 25,6 тысячи бойцов.

До этого в Киеве заявили, что готовы рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.

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