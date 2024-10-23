Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США

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Последние встречи на высшем уровне между представителями Индии и Китая дают основания полагать, что государства ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях. Об этом информирует The Print.
Согласно информации источника, страны также стремятся отгородиться от Запада и его влияния на отношения между собой. Соединенные Штаты показали, что считают Индию скорее полезным инструментом в будущем конфликте с КНР, чем крупной державой с ее законными интересами и устремлениями.
Ситуацию усложняет то, что Вашингтон утратил военное превосходство над Пекином в плане самостоятельного обеспечения безопасности в Азии, говорится в материале.
Напомним, между Индией и КНР имеется давний территориальный спор о принадлежности практически 60 тыс квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира.
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Ситуацию усложняет то, что Вашингтон утратил военное превосходство над Пекином в плане самостоятельного обеспечения безопасности в Азии, говорится в материале.
Напомним, между Индией и КНР имеется давний территориальный спор о принадлежности практически 60 тыс квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира.
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Екатерина Коршунова