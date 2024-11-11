МИД Индии призывает Россию к ускорению торговых переговоров

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Индия выступает за активизацию переговоров по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на Российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.
«Сегодня наша двусторонняя торговля составляет 66 миллиардов долларов США. Это делает цель достижения 100 миллиардов долларов США к 2030 году более чем реалистичной. Однако торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия», — подчеркнул министр.
Представителем Индии отмечено, что экономики России и Индии взаимодополняют друг друга. Сотрудничество между Индией, чьи темпы роста сохранятся на уровне 8% в течение нескольких десятилетий, и Россией, которая выступает как главный поставщик природных ресурсов и крупный технологический лидер, принесет выгоду не только обеим странам, но и всему миру.
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