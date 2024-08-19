Индия не будет посредником между РФ и Украиной

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Индийская сторона не может стать прямым посредником между Россией и Украиной, однако может оказать помощь в передаче сообщений между двумя государствами, пишет издание Hindustan Times, ссылаясь на источники.
«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — сказано в материале.Ранее стало известно, что индийский премьер-министр Нарендра Моди нанесет официальный визит в Польшу и на Украину в период с 21 по 23 августа.
Уточнялось, что Польшу Моди посетит впервые за 40 лет, о визите на Украину подробностей не приводилось.
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Никита Кротов