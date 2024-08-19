«Я не заметил»: Итальянский журналист объяснил кадры ВСУ с нацистской символикой

Фото: iStock/bwb-studio
Журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.
«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату с нацистской символикой», – написал репортер в запрещенной в РФ соцсети Х.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии, которому выразило протест из-за незаконного проникновения журналистов Rai в Курскую область. В ФСБ сообщили, что завели дело на двух репортеров, которые незаконно пересекли границу России и вели съемку в Судже.
Читайте также:
Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском
Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов
В Италии отозвали своих журналистов с Украины после незаконного репортажа в Судже
Лия Мурадьян