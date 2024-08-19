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«Я не заметил»: Итальянский журналист объяснил кадры ВСУ с нацистской символикой

Итальянский журналист пожалел, что дал слово солдату ВСУ с символикой СС
19 августа 2024, 20:29
Фото: iStock/bwb-studio

Фото: iStock/bwb-studio

Журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.


«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату с нацистской символикой», – написал репортер в запрещенной в РФ соцсети Х.

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии, которому выразило протест из-за незаконного проникновения журналистов Rai в Курскую область. В ФСБ сообщили, что завели дело на двух репортеров, которые незаконно пересекли границу России и вели съемку в Судже.

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В Росси не хватает 3663 акушеров-гинекологов
Медики заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов
19 августа 2024, 20:00

Фото: Минздрав МО

Врачи заявляют о нехватке 3663 акушеров-гинекологов в амбулаторной службе и 1734 врачей-неонатологов. С учетом акушерок, дефицит кадров оценивается от 8500 до 11 500 специалистов, сообщает Медицинский вестник со ссылкой на вице-президента Российского общества акушеров-гинекологов Геннадия Сухих.
Всего сейчас в России работают 1665 акушерских стационаров, где трудятся 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысяч неонатологов и 44,6 тысячи акушерок.

Проблемы с кадровой ситуацией в акушерской службе связывают с тем, что около 30% выпускников медицинских вузов не работают по специальности в первые три года после окончания обучения.

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Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском
19 августа 2024, 19:59

Фото: сайт МИД РФ

Журналисты западных изданий, которые сделали репортажи под Курском, хотят скрыть преступления неонацистов ВСУ против мирных граждан. Об этом газете «Взгляд» заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного «десанта» — выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения»,— сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что против иностранных репортеров возбудили уголовные производства за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, по словам дипломата, все незаконные проникновения фиксируются.

Дипломат резюмировала, что по опубликованным материалам западных журналистов можно прийти к выводу, что они пытаются оправдывать действия Киева, чтобы манипулировать мнением общества, реабилитировать нацизм и продолжить помогать Украине.

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Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис

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Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис
19 августа 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Политолог Андрей Кортунов заявил, что нынешний глава США Джо Байден своими действиями может спровоцировать потерю голосов за кандидата в президенты страны от Демократической партии Камалы Харрис.
По его словам, предвыборной компании Харрис может сильно навредить возможный импичмент Байдена.

«Помимо Байдена, это также должно навредить Камале Харрис. Возможно, будет попытка бросить тень не только на Байдена, но и на всю его команду. Ведь можно предположить, что Харрис располагала какой-то информацией о возможных злоупотреблениях Байдена, что она покрывала президента», — допустил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

При этом, по его мнению, даже если это и произойдёт, кардинальной перемены в предвыборной гонке всё же не случится.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску в соцсети X рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая.

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#президент
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Выборы губернатора Курской области начнутся досрочно с 28 августа
Выборы губернатора Курской области проведут досрочно в целях безопасности
19 августа 2024, 18:58

Фото: Фотобанк МО

В Курской области объявили о проведении досрочного голосования на выборах губернатора с 28 августа 2024 года. Решение приняли в целях безопасности, сообщили в пресс-службе избиркома.
Досрочное голосование в Курской области пройдет с 28 августа по 5 сентября. Отметим, что основное голосование назначено на 6, 7 и 8 сентября.

Места и время проведения досрочного голосования на выборах губернатора в Курской области определят исходя из в оперативной обстановки в регионе.

Сейчас на пост губернатора претендуют: врио губернатора Алексей Смирнов от «Единой России», депутат облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, Алексей Томанов от ЛДПР и Геннадий Баев от «Справедливой России».

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#губернаторы
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Туск обвинил Моравецкого в махинациях с производством боеприпасов
19 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-главу правительства Матеуша Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году на сумму в 14 млрд злотых (порядка 3,6 млрд долларов). Об этом Туск написал в социальной сети X.
Таким образом польский премьер прокомментировал расследование портала Onet по заказам на производство боеприпасов, которые были подписаны Моравецким. Уточняется, что речь идет о Национальной программе создания резерва боеприпасов.

Данная программа предполагала, что принимающие в ней участие организации должны были построить фабрику по производству боеприпасов калибра 155 мм. Примечательно, что у некоторых компаний нет никакого опыта в военной промышленности. Туск отметил, что произошедшее является нечестным «бизнесом» со стороны Моравецкого.

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#боеприпасы
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Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
Лавров: После атаки на Курскую область переговоров с Украиной быть не может
19 августа 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны. Он подчеркнул, что действия украинских сил только отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта.
«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», – заявил Лавров в интервью Павлу Зарубину.

Министр также назвал слухами информацию о работе над переговорным процессом с Украиной. Лавров подчеркнул, что данные о переговорах Москвы и Киева через Катар и Турцию не соответствуют действительности.

Ранее глава МИД заявил, что Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение.

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Стало известно меню обеда по случаю визита Путина на переговоры в Баку
В Баку в честь визита Путина подали в обед «кутабы», козленка в тандыре и форель
19 августа 2024, 18:21

Фото: сайт Кремля

В обеденном меню на переговорах глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева значились: речная форель с картошкой, козленок в тандыре, «Ляванги» из баклажанов, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, президенты могли отведать «кутабы», черную икру, салат с жареными баклажанами, долму, суп «айранаши», жареную «дюшбару» и национальные сладости.

Стол с различными яствами дополнили вина урожая 2020 и 2022 годов. Ранее сообщалось, что темами для обсуждения на переговорах Путина и Алиева стали транспорт, энергетика, легкая промышленность и многие другие аспекты сотрудничества государств.

Алиев выразил уверенность, что визит российского лидера в Баку будет полезен для российско-азербайджанских отношений.

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#россия
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#переговоры
#новости
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Политолог Елисеева раскрыла, кем Запад может заменить Зеленского
Политолог Елисеева: Зеленского заменит человек, не связанный с элитами
19 августа 2024, 18:21

Политолог Наталья Елисеева заявила, что на Западе вновь поднялся вопрос о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.
Она отметила, что есть предположение, что возможная кандидатура на смену Зеленского – Арсен Аваков.

«Но с Аваковым есть такой большой нюанс, что это человек, у которого руки в крови уже давно. Он имеет связи с террористическими батальонами, с националистами, в целом проводил довольно жестокую политику, в том числе в контексте боевых действий», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

Поэтому, считает специалист, скорее всего на смену Зеленскому придёт человек, который никак не связан с политическими элитами страны.

А тем временем в Германии накаляется ситуация с «Северными потоками» и причастностью к этому происшествию Украины. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, газопровод «был частью критически важной инфраструктуры Германии», и диверсия Украины может сильно сказаться не просто на отношениях государств, но и на помощи Киеву.

«Последствия могут быть непредсказуемыми», — приводит Pravda.Ru слова автора издания.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер сообщил, что Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует её о промежуточных результатах следствия.

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В ГД оценили идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Депутат ГД Бессараб считает вредной идею запрета мигрантам перевозить их семьи
19 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/ANGHI

Запрет для мигрантов переезжать в РФ с семьей способен навредить, уверена депутат ГД Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в комментарии «Ленте.ру».
Парламентарий подчеркнула, что сегодня стране нужны специалисты, готовые выполнять низкооплачиваемую работу, на которую не идут граждане РФ.

Бессараб считает, что если человек качественно исполняет свои обязанности, пусть и низкооплачиваемые, и при этом соблюдает закон, то ему можно разрешить переехать с семьей.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением…» — прокомментировала законотворец.

До этого сообщалось, что депутаты от ЛДПР хотят внести законопроект, который запретит мигрантам въезжать в РФ на основании родства с работающим на территории РФ человеком.

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