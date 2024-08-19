Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском

Фото: сайт МИД РФ
Журналисты западных изданий, которые сделали репортажи под Курском, хотят скрыть преступления неонацистов ВСУ против мирных граждан. Об этом газете «Взгляд» заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного «десанта» — выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения»,— сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.Захарова подчеркнула, что против иностранных репортеров возбудили уголовные производства за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, по словам дипломата, все незаконные проникновения фиксируются.
Дипломат резюмировала, что по опубликованным материалам западных журналистов можно прийти к выводу, что они пытаются оправдывать действия Киева, чтобы манипулировать мнением общества, реабилитировать нацизм и продолжить помогать Украине.
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