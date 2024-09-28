Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

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Министр иностранных дел Китая Ван И, встретившийся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить клеветать на Китай из-за позиции Пекина по Украине, передает РИА Новости.
«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – отметил дипломат.
Ван И добавил, что позиция Китая по Украине ясна, и Пекин настаивает на продвижении переговоров и мирных решений.
Ранее министр иностранных дел Китая заявил, что конфликт на Украине становится все более разрушительным, и в этом контексте Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать атомные электростанции.
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Александр Климов