МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»

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Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Уточняется, что досудебные претензии предъявлены Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Захарова отметила, что на очереди и другие страны, которые могут иметь отношение к данному теракту.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подрывы российских экспортных газопроводов являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные действия, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами.
Однако эти обязательства не выполняются, заключила Захарова.
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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подрывы российских экспортных газопроводов являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные действия, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами.
Однако эти обязательства не выполняются, заключила Захарова.
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Екатерина Коршунова