Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin
Крупномасштабные учения Keen Sword-25 проведут Япония и США, передает японское Минобороны. Ожидается, что в них поучаствует 45 тысяч военных.
По информации японской стороны, на учениях будут задействованы ВС США, а также военные базы сил самообороны. Также в учениях будут участвовать порты и гражданские авиагавани. Какие именно объекты имеются в виду не уточняется.
Упоминаются ранее принятые правительственные решения об «аэропортах и портах определенного использования». Согласно им, речь идет про 28 объектов гражданской инфраструктуры, которые могут быть задействованы военными и в случае эвакуации.
Известно, что учения пройдут в десятидневный период, начиная с 23 октября.
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Упоминаются ранее принятые правительственные решения об «аэропортах и портах определенного использования». Согласно им, речь идет про 28 объектов гражданской инфраструктуры, которые могут быть задействованы военными и в случае эвакуации.
Известно, что учения пройдут в десятидневный период, начиная с 23 октября.
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Никита Кротов