Дополнительная пошлина США на импорт из Индии начнет действовать 27 августа
Дополнительная американская пошлина в 25% на импорт из Индии начнет действовать через 21 день, то есть 27 августа. Об этом говорится в тексте соответствующего документа.
Данный указ уже подписан президентом США Дональдом Трампом. В документе говорится, что весь товар, который импортируется из Индии в Штаты, будет обложен пошлинами в 25%.
«Товары из Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной пошлиной в размере 25%... Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа», — сказано в указе.
На фоне этого Белый дом уже пригрозил другим странам соответствующей мерой за закупку российской нефти. Стоит отметить, что Трамп подписал указ практически сразу после встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждался украинский конфликт и отношения двух стран.
Ранее президент США угрожал России введением новых санкций и импортными пошлинами на товары из Индии в том случае, если страна не договорится с Украиной о перемирии в течение 10 дней. Данный срок подходит к концу 8 августа. При этом Трамп отмечал, что визит Уиткоффа в Москву как раз направлен на дальнейшие решения по поводу РФ.