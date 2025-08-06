Дополнительная пошлина США на импорт из Индии начнет действовать 27 августа

06 августа 2025, 17:43

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дополнительная американская пошлина в 25% на импорт из Индии начнет действовать через 21 день, то есть 27 августа. Об этом говорится в тексте соответствующего документа.





Данный указ уже подписан президентом США Дональдом Трампом. В документе говорится, что весь товар, который импортируется из Индии в Штаты, будет обложен пошлинами в 25%.





«Товары из Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной пошлиной в размере 25%... Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа», — сказано в указе.